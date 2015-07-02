Демчишин: приостановка импорта российского газа не повлияет на отопительный сезон

Приостановка Украиной с 1 июля импорта российского газа не повлияет на подготовку к отопительному сезону в стране, заявил на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Приостановка поставок газа (российского – УНИАН) не повлияет на отопительный сезон», - сказал Демчишин.

По словам министра, в прошлом году запасы газа в ПХГ на начало отопительного сезона составляли 16,6 млрд кубометров, а сейчас в хранилищах свыше 12 млрд кубометров.

При этом Демчишин подчеркнул, что Украине в предстоящем отопительном сезоне будет достаточно запасов газа, которые были на начало прошлого отопительного сезона.

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Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной. В результате, импорт газа из России пока приостановлен.