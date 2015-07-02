Украина не будет поставлять газ на оккупированный Донбасс - Демчишин

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин не ожидает в текущем году поставок газа из Украины на неподконтрольные властям территории Донбасса.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Имея (в подземных хранилищах – УНИАН) 16,6 млрд куб. м газа, в прошлом году мы закачали в Донецкую и Луганскую область на неподконтрольные территории 2 млрд куб. м, чего мы не ожидаем в этом году", - сказал министр.

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