Украина не будет поставлять газ на оккупированный Донбасс - Демчишин
15:11, 02 июля 2015Энергетика
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Глава Минэнергоугля не ожидает в текущем году поставок газа из Украины на неподконтрольные территории.
REUTERS
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин не ожидает в текущем году поставок газа из Украины на неподконтрольные властям территории Донбасса.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Имея (в подземных хранилищах – УНИАН) 16,6 млрд куб. м газа, в прошлом году мы закачали в Донецкую и Луганскую область на неподконтрольные территории 2 млрд куб. м, чего мы не ожидаем в этом году", - сказал министр.
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