Украина с июля подняла цену на электроэнергию для Крыма

Украина с 1 июля 2015 года подняла цену на электроэнергию для оккупированного Россией Крыма на 14% - до 3,42 руб. за кВт/ч с 2,99 руб. за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Подняли цену (на электроэнергию для Крыма — УНИАН) существенно с 1 июля - до 3,42 руб. за кВт/ч. Было 2,99 руб. за кВт/ч», - сказал он.

Справка УНИАН. 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

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По данным Министерства энергетики РФ, были заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».