Украина между 6 и 11 июля будет договариваться о кредитах на закупку газа

Украина может провести переговоры с иностранными кредиторами о предоставлении финансирования для закупки НАК «Нафтогаз Украины» природного газа для прохождения следующего отопительного сезона и гарантий бесперебойного транзитного газа в страны ЕС в период между 6 и 11 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Точной даты нет. Между 6 и 11 июля (могут пройти переговоры с иностранными кредиторами — УНИАН)», - сказал министр.

Читайте такжеБрюссель готов помочь Киеву с финансированием закупки газа для закачки в хранилища

По его словам, переговоры должны состояться с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFС).

Как сообщал УНИАН, крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» не сможет своими силами профинансировать закачку природного газа в подземные хранилища.

«Нафтогаз» на протяжении полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.