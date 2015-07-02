Россия не изменит цену газа для Украины на третий квартал - Минэнерго РФ

Об этом сообщила представитель Минэнерго РФ, передает ПРАЙМ.

"Цена есть, определена по формуле, содержащейся в контракте, что касается скидки, - государство приняло решение (на третий квартал - ред.). Перед следующим кварталом оценим ситуацию на рынке, посмотрим, какая цена, предложим другой вариант, а на этот квартал только этот вариант", - сказала собеседница агентства.

Читайте такжеУкраина между 6 и 11 июля будет договариваться о кредитах на закупку газаКак сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной. В результате, импорт газа из России с 1 июля приостановлен.