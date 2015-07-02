ДТЭК продолжит инвестировать в альтернативную энергетику

Таким образом, в Украине сохранились оптимальные условия для развития возобновляемой энергетики, что позволит в дальнейшем инвестировать в строительство новых генерирующих мощностей, - считает директор ветроэнергетического подразделения ДТЭК Герман Айнбиндер, передает пресс-служба компании.

Он также отметил, что для развития проектов в возобновляемой энергетике важно обеспечить стабильность в законодательной сфере, чтобы инвесторы были уверены в том, что вложенные сегодня средства будут возвращены, а принятые законы не будут меняться. Компания заявила о намерении продолжить инвестировать в развитие возобновляемой энергетики.

«У компании сохраняются планы построить новую ветроэлектростанцию в Запорожской области - Приморскую ВЭС, установленной мощностью 200 МВт. Приморская ВЭС находится в активной стадии реализации проекта, где следующий этап - определение схемы финансирования и решения логистических задач", - подчеркнул Айнбиндер.

На сегодняшний день ДТЭК является одним из крупнейших инвесторов в возобновляемой энергетике в Украине. В прошлом году компания завершила строительство Ботиевской ветроэлектростанции, суммарной мощностью 200 МВт. Это самая большая ВЭС в Украине. Инвестиции в проект составили 0,5 миллиарда долларов.

Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков уверен, что Украине удалось удержаться в лидерах развития возобновляемой энергетики на постсоветском пространстве. Об этом он заявил в ходе выездного (Запорожская обл.) заседания Ассамблеи на тему «Возобновляемые источники энергии: технологический и экономический аспекты развития в Украине. Проблемы и вызовы».

Оценивая уже действующие мощности, в частности Ботиевскую ВЭС, Плачков отметил высокий уровень профессионализма кадров, задействованных в строительстве подобных объектов.

"В Украине внедряются отечественные уникальные образцы технологий, которые уже завтра станут технологиями будущего и частью энергетического потенциала Украины", - сказал он.

Плачков напомнил, что еще в 2006 году, в ходе утверждения «Энергетической стратегии Украины до 2030 года» велась активная дискуссия по поводу роли в энергетическом балансе страны возобновляемой энергетики. Речь шла о доле в 7-15%. Сегодня эта цифра составляет порядка 6%: по итогам 2014 года, электростанциями ветро-, гелио- и на биомассе в Украине произведено 1,7 млрд. КВт / ч., еще 9 млрд. КВт / ч. обеспечили гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС).

По мнению члена парламентского комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Юрия Чижмаря, Украине придется пройти тот же путь которым идет Европа и весь цивилизованный мир.

"Мы ничего нового не изобретаем. Мы идем тем же путем, которым шла Европа и большинство стран мира. Мы оцениваем ситуацию и понимаем, что наиболее оптимальный путь - развитие возобновляемой энергетики. Атомная энергетика - дорогостоящая и небезопасная. Поэтому Украина сейчас проходит тот же путь, что и Европа. Мы не можем двигаться иначе", - считает депутат.