Мировые цены на нефть снижаются в пятницу на фоне статистики по количеству буровых установок в США, которая увеличивает опасения относительно переизбытка предложения "черного золота", свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость августовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,14% - до 61,98 доллара за баррель, августовских фьючерсов WTI - на 0,4% - до 56,7 доллара за баррель.

В четверг американская нефтегазосервисная компания Baker Hughes опубликовала недельные данные по числу буровых установок в США. Общее число установок выросло на три единицы, или на 0,34%, и составило 862 единицы. При этом буровых установок, занятых в добыче нефти, стало больше на 12 единиц - 640 (плюс 1,91%).

"Негатив исходит от данных по увеличению числа буровых установок (на 12 до 640) после того, как их число снижалось на протяжении 6 месяцев", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Кроме того, на настроения инвесторов в пятницу влияет появившаяся информация о том, что регулятор Китая начал расследование подозрений в манипулировании рыночными котировками на биржах КНР после того, как они просели на 20% с середины июня.