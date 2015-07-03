В России хотят ограничить доступ "Газпрома" и "Роснефти" к шельфу

Минприроды РФ не решило спор компаний Игоря Сечина и Алексея Миллера и предложило пока никому не выдавать лицензию.

Как стало известно «Ведомостям», министр природных ресурсов Сергей Донской предложил повременить с решением о выдаче лицензии на Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море «Роснефти» или «Газпрому». Об этом он сообщил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Сейчас только «Роснефть» и «Газпром» имеют право вести разведку и разработку шельфовых месторождений. Но с конца прошлого года в правительстве ведется дискуссия о необходимости допустить к ним и другие российские компании.

Донской пишет, что еще в декабре 2013 г. Минприроды предложило правительству отдать лицензию на Мурманское месторождение «Роснефти». Но этим же месторождением заинтересовался и «Газпром». Порядок действий в таких случаях законодательством предусмотрен не был. Лишь в декабре прошлого года Медведев одобрил соответствующие предложения Минприроды, пишет Донской. Они заключаются в следующем. При наличии лишь одного претендента лицензия отдается без аукциона. Если на недра претендуют обе госкомпании, чиновники пытаются решить проблему на согласительных совещаниях. Если это не помогает, лицензия выставляется на аукцион. Подготовленный Минприроды проект постановления правительства «дорабатывается совместно с аппаратом правительства», пишет Донской.

Но в марте президент России Владимир Путин поручил либерализовать доступ к шельфу, указывает министр. В марте Минприроды подготовило предложения на этот счет. Они рассматривались на совещаниях в правительстве, «но окончательное решение пока не принято», пишет Донской. Поэтому судьбу лицензии на Мурманское месторождение «предлагается решить после принятия окончательного решения о целесообразности пересмотра существующих ограничений доступа негосударственных компаний к участкам недр континентального шельфа», резюмирует Донской.

«Газпрому» и «Роснефти» уже принадлежит около 80% шельфовых месторождений. Не распределено лишь четыре, включая Мурманское газовое месторождение (запасы газа по категориям С1 + С2 – 121 млрд куб. м). Оно было открыто в 1983 г. Расположено в 220 км к северо-востоку от Кольского полуострова. Глубина моря на этом участке – всего 70–123 м.

Сейчас правительство обсуждает критерии допуска других российских компаний к шельфу. Ожидается, что работа завершится осенью. Донской уже говорил, что наиболее вероятными претендентами в этом случае могут быть «Лукойл», «Газпром нефть» и «Зарубежнефть».