Электроэнергию с Хмельницкой АЭС будут экспортировать в Европу

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 15 июня 2015 года.

Согласно документу, пилотный проект предусматривает развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей; интеграцию объединенной энергетической системы Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E.

В распоряжении Кабмина отмечается, что проект предусматривает обеспечение долгосрочного экспорта электроэнергии с энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в страны Европейского Союза.

Полученные от экспорта электроэнергии средства планируется направить на финансирование строительства энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Украина планирует до 2020 года завершить строительство двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, фундамент которых был заложен еще во времена СССР.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

Однако Украина хочет денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Заменить «Росатом» в реализации проекта достройки энергоблоков на Хмельницкой АЭС может чешская Skoda.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.