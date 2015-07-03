Россия увеличивает транзит газа через Украину в Евросоюз

Российский газовый гигант «Газпром» 3 июля подал заявку оператору газотранспортной системы Украины, госкомпании «Укртрансгаз», на транспортировку по территории Украины для европейских потребителей 231 млн куб. м газа, что на 4% превышает объем 2 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

«Сегодняшним утром в Центральный диспетчерский департамент «Укртрансгаза» от «Газпрома» поступила заявка на транспортировку по территории Украины для нужд европейских потребителей 231 млн куб. м природного газа, это почти на 4% больше, чем за вчерашний день, и на 8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года», - сообщил руководитель пресс-службы «Укртрансгаза» Максим Белявский.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром».

Читайте такжеВ "Газпроме" передумали: хотят продлить транзитный контракт с Украиной30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, скидка составит только 39,97 долл. за тысячу кубометром, или 13,92%.