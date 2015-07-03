Кабмин настаивает на выплате "Укргазвыдобуванням" дивидендов в бюджет

19:08, 03 июля 2015
Энергетика
347

Все госкомпании, включая «Укргазвыдобування», должны платить дивиденды, сказал Абромавичус.

От госкомпании требуют дивидендов / сайт Укргазвидобування

Кабинет министров Украины настаивает на выплате государственной компанией «Укргазвыдобування» дивидендов по итогам своей деятельности в государственный бюджет, сказал журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. 

«Правительство всегда отстаивало позицию о том, чтобы все госкомпании, включая «Укргазвыдобування», платили дивиденды», - сказал министр.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на письмо нового руководителя госхолдинга Олега Прохоренко сообщили о невозможности «Укргазвыдобування» выплатить дивиденды за 2012-2013 годы по причине сложного финансового положения в компании. 

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпании «Укргазвыдобування» назначил на эту должность Олега Прохоренко – в прошлом партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Читайте такжеНовым руководителем "Укргазвыдобування" стал Олег ПрохоренкоПредставляя Прохоренко бизнес-сообществу, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что новым назначением правительство последовательно осуществляет политику смены политически заангажированного менеджмента госкомпаний на специалистов, которые лишены политического влияния, поскольку цель властей – сделать госкомпании эффективными и прозрачными.

Яценюк инициировал смену руководства "Укргазвыдобування" по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter