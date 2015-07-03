Кабмин настаивает на выплате "Укргазвыдобуванням" дивидендов в бюджет

Кабинет министров Украины настаивает на выплате государственной компанией «Укргазвыдобування» дивидендов по итогам своей деятельности в государственный бюджет, сказал журналистам министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Правительство всегда отстаивало позицию о том, чтобы все госкомпании, включая «Укргазвыдобування», платили дивиденды», - сказал министр.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на письмо нового руководителя госхолдинга Олега Прохоренко сообщили о невозможности «Укргазвыдобування» выплатить дивиденды за 2012-2013 годы по причине сложного финансового положения в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров в рамках смены руководства госкомпании «Укргазвыдобування» назначил на эту должность Олега Прохоренко – в прошлом партнера консалтинговой компании McKinsey Ukraine.

Читайте такжеНовым руководителем "Укргазвыдобування" стал Олег ПрохоренкоПредставляя Прохоренко бизнес-сообществу, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что новым назначением правительство последовательно осуществляет политику смены политически заангажированного менеджмента госкомпаний на специалистов, которые лишены политического влияния, поскольку цель властей – сделать госкомпании эффективными и прозрачными.

Яценюк инициировал смену руководства "Укргазвыдобування" по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании. Как выяснилось, группа компаний народного депутата Игоря Еремеева должна госпредприятию 373 млн грн, однако руководство госхолдинга не предприняло никаких попыток вернуть долг.