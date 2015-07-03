Россия согласилась с повышением Украиной цены на электроэнергию для Крыма

С июля цена вырастет до 3,42 с 2,99 рубля за киловатт-час, сообщила Рейтер представитель Минэнерго РФ.

"Цена будет действовать до конца года, то есть до конца контракта", - сказала она, не сказав, с чем связан рост.

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Энергетическая госкомпания Укрэнерго на этой неделе предупреждала о прекращении поставок электроэнергии в Крым с июля, писали российские госагентства со ссылкой на Минэнерго РФ, которое затем сообщало, что энергоснабжение полуострова ведется в обычном режиме.