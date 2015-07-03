Глава "Нафтогаза": Украина достаточно спокойно обходится без российского газа, как и прошлым летом

Об этом заявил в ходе интервью "5 каналу" председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Достаточно спокойно сейчас (обходимся без российского газа –УНИАН). Так же, как и прошлым летом. Все нормально, транзит идет, потребителям газ поступает. Фраза "Украина перекрыла вентиль" звучит красиво, но это просто техническое действие в ответ на нежелание "Газпрома" согласиться на новые контрактные условия, мы с помощью Еврокомиссии хотели согласовать в Вене. Если их нет, то мы не будем закупать газ по стоимости, которая не является рыночной", - отметил чиновник.

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По его словам, российский газ без известной "скидки" – неконкурентный.

"Российская скидка – это то, что российский газ без корректировки цены по тому контракту, который был подписан, к сожалению, в 2009 году – неконкурентный. Поэтому позиция украинской стороны была постоянно стабильной – нам надо конкурентная рыночная цена, иначе нам покупать такой газ нет смысла", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН,«Нафтогаз Украины» заявил, что с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», поскольку 30 июня истек срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, в том числе цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.