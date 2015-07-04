Украина стремится расследовать поставки газа из России боевикам - Коболев

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире 5 канала в пятницу вечером, передает Украинская Правда.

"Газпром" заявляет, что он поставляет туда газ. Мы этого подтвердить не можем, потому что нет возможности проверить узлы учета газа, поскольку там продолжаются военные действия. Мы ожидали, что "Газпром", возможно, поднимет этот вопрос в Стокгольмском арбитраже. Но они этого не сделали", - отметил Коболев.

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"Если начались поставки российского газа на ту (оккупированную) территорию, я думаю, что эта ситуация будет требовать тщательного изучения и возможно определенных следственных действий", - добавил он.

"Насколько законно, насколько корректно поставлять газ организациям, имеющим признаки терроризма. Я думаю, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Мы заинтересованы в том, чтобы эта ситуация рассматривалась на международном уровне. Нам нечего скрывать", - заявил Коболев.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы "Нафтогаза", Украина достаточно спокойно обходится без российского газа, как и прошлым летом. Коболев отметил, что российский газ без известной "скидки" – неконкурентный.