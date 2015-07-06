Цены на нефть после греческого референдума упали ниже $60

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 за баррель, сообщает РБК.

Как отмечает агентство Bloomberg, падение цены Brent до $59,35 за баррель в ходе торгов происходит на фоне результатов референдума в Греции, которые говорят о возможном выходе страны из еврозоны.

«Ситуация в Греции определенно оказывает влияние на спрос», — заявил агентству ведущий аналитик CMC Markets in Sydney Рик Спунер.

Читайте такжеФинансисты предупреждают об угрозе коллапса банковской системы ГрецииРеферендум по вопросу предложений кредиторов состоялся в Греции в воскресенье, 5 июля. Против принятия условий международных кредиторов проголосовали более 61% участвовавших в нем.

Ранее стало известно, что на фоне новостей из Греции курс евро упал на 1,1% по отношению к доллару.