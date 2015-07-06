Россия увеличила транзит газа через Украину в Евросоюз почти на 20%

Российский энергетический гигант «Газпром» продолжает увеличивать объемы транспортировки природного газа для своих европейских потребителей через территорию Украины и на 6 июля подал заявку на 229 млн куб. м, что на 19% больше, чем на аналогичную дату 2014 года, сообщает госкомпания «Укртрансгаз».

«По сравнению с аналогичной датой прошлого года на 19% увеличился объем транспортировки голубого топлива в Европу, на сегодняшнее утро суточный режим транспортировки - 229 млн куб. м. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года транзит составлял 185 млн куб. м», - сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.

По его словам, с 1 по 4 июля через украинскую ГТС в Европу поступило 904 млн куб. м.

Читайте такжеУкраина стремится расследовать поставки газа из России боевикам - КоболевКак сообщал УНИАН, «Газпром» 3 июля подал заявку оператору газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» на транспортировку территорией Украины для европейских потребителей 231 млн куб. м газа, что на 4% превышает заказанный объем на 2 июля.

«Нафтогаз Украины» с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром».

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России при участии вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки, однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 июня заявил, что конечная цена для Украины на газ из РФ в третьем квартале с учетом скидки составит 247,18 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, размер скидки снижен до 13,92% с 30% от цены, высчитанной по формуле согласно контракту, и составил всего лишь 39,97 долл. за тысячу кубометров.