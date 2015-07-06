Украина за полгода импортировала угля на $858 миллионов

Украина в январе-июне 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 857,566 млн долл., сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-июне 2015 года являлись Россия, США и Австралия.

Импорт угля из России за 6 месяцев 2015 года в денежном выражении составил 364,668 млн долл., из США – 231,714 млн долл., из Австралии – 68,956 млн долл. На другие страны пришлось 192,228 млн долл.

Экспорт каменного угля и антрацита в январе-июне 2015 года в денежном выражении составил 31,641 млн долл.

Читайте такжеДемчишин рассказал, сколько угля поступает из оккупированного ДонбассаСправка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда полностью потеряла контроль вследствие военных действий над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.