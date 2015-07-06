Нефть из-за Греции впервые за почти три месяца стоит меньше $59

В ходе торгов на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2015 года впервые почти за три месяца опустилась ниже $59/баррель, сообщает РБК.

На минимуме цена снизилась до $58,79, что на $1,53 или на 2,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является самым низким показателем с 13 апреля 2015 года.

«Динамика рынков в ближайшее время будет задана итогами греческого референдума — порядка 60% проголосовавших отвергли предложения европейских кредиторов, что резко увеличивает риски катастрофического сценария развития греческого кризиса, включая дефолт и выход из Еврозоны», — предупреждает аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Танурков. По его словам, итоги греческого референдума нанесут удар и по развивающимся, и сырьевым рынкам. «Одновременно с этим в финальную стадию вступили переговоры по иранской ядерной программе — уже сегодня-завтра может быть достигнуто окончательное соглашение, что откроет дорогу дальнейшему снижению котировок нефти», — напоминает он.

Читайте такжеРубль и российские индексы обвалились на фоне ситуации с ГрециейК 12:30 мск баррель Brent на ICE стоил $58,9, что на 2,35% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Цена на нефть остается ориентиром для российского рубля, курс которого сегодня вновь пошел вниз. К 12:30 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 56,46 руб.евро — 62,404 руб.