"Газпром" неожиданно заморозил расширение газопроводов для "Турецкого потока"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо члена правления «Газпрома» Сергея Прозорова в адрес трех дочерних предприятий компании.

Речь идет о компаниях «Газпром инвест», «Газпром центрремонт» и «Газпром комплектация». Прозоров просит их директоров с 1 июля и «до особого разрешения» приостановить инвестпроекты по расширению системы газопроводов «Южный коридор», которая была нужна для того, чтобы связать морскую и сухопутную части трубопровода «Южный поток». В прошлом году на смену «Южному потоку» пришел «Турецкий поток». Предполагалось, что «Южный коридор» будет достраиваться для его нужд (часть маршрута и основные параметры обоих «потоков» были одинаковы — четыре нитки трубопроводов суммарной мощностью 63 млрд куб. м газа в год).

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Источники агентства Bloomberg 30 июня сообщили о возможной задержке начала строительства «Турецкого потока» — минимум до октября 2015 года из-за торговли Москвы и Анкары по цене на российский газ. Соглашение между турецкой Botas (покупатель газа) и «Газпромом», а также соответствующее межправительственное соглашение двух стран должны были подписать до конца июня, однако этого не случилось. В мае глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял журналистам, что «Турецкий поток» начнет вводиться уже в декабре 2016 года, а заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев обещал в июне, что газ по новому газопроводу пойдет транзитом в Европу в 2020 году.

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Ранее предполагалось, что «Газпром» будет поставлять голубое топливо европейцам на распределительный хаб у турецко-греческой границы. Однако на прошлой неделе Миллер сообщил журналистам, что монополия имеет разные варианты по пункту сдачи газа с «Турецкого потока», не только на границе с Грецией.

​Стоимость прокладки километра трубы на сухопутных участках​, по оценке сотрудника одной из компаний-подрядчиков «Газпрома» оценивается в 150 млн руб., 80% этой суммы — выплаты подрядчику. Таким образом, потери партнеров монополии по «Южному коридору», в случае если проект не будет возобновлен, могут составить почти 120 млрд руб.