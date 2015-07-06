Кабмин создает стабфонд на $1 миллиард для закупки газа

Украина в 2015 году создаст стабилизационный энергетический фонд в размере 1 млрд долл. для закупки импортного природного газа.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 24 июня 2015 года.

«Создать в 2015 году стабилизационный (резервный) энергетический фонд в размере 1 млрд долларов США», - говорится в документе.

Согласно документу, формирование стабилизационного фонда осуществляется «Нафтогазом Украины» в соответствии с договорами, заключенными с внешними кредиторами, под государственные гарантии.

«Средства стабилизационного (резервного) энергетического фонда используются ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" для закупки импортного природного газа, услуг по присоединению и доступу к газотранспортным сетям, по транспортировке и хранению природного газа в соответствии с договорами, заключенными указанным обществом с поставщиками таких товаров, работ и услуг», - сказано в постановлении Кабмина.

Также отмечается, что природный газ, приобретенный за счет средств стабилизационного энергетического фонда, используется «Нафтогазом» на основании отдельных решений Кабинета Министров Украины и хранится в подземных газовых хранилищах.

Кроме этого указывается, что Минэнергоугля подает Минфину в установленный срок отчет об использовании средств стабилизационного (резервного) энергетического фонда. Также Минэнергоугля осуществляет контроль за целевым использованием средств фонда, закупкой импортного природного газа, финансовым состоянием НАК "Нафтогаз Украины".

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Как сообщал УНИАН, крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» не сможет своими силами финансировать закачку природного газа в подземные хранилища для прохождения следующего отопительного сезона и гарантии бесперебойного транзита «голубого топлива» в ЕС.

Компания на протяжении полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал правительства стран "Большой семерки" помочь Украине в достижении окончательного решения по вопросам поставок газа в Украину из России и транзита российского топлива через Украину в Евросоюз.