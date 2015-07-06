Bloomberg: от возвращения Ирана на нефтяной рынок больше всего пострадает Россия
Иран станет прямым конкурентом РФ в Европе, которая до применения санкций против Тегерана была одним из главных сбытовых рынков для иранских структур
Россия потеряет больше всех остальных участников нефтяного рынка, если на него вернется Иран.
Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на Bloomberg.
По мнению аналитиков и руководителей компаний и банков, Иран станет прямым конкурентом РФ в Европе, которая до применения санкций против Тегерана была одним из главных сбытовых рынков для иранских структур.
При этом после того, как в 2012 году Евросоюз ввел эмбарго на импорт иранской нефти, Россия выиграла больше всех. Экспорт российской нефти на основные рынки Ирана в Азии и Европе увеличился в 2011–2014 годах более чем в два раза, на 420 тысяч баррелей в сутки.
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Из-за санкций ЕС и США суточная нефтедобыча в Иране сократилась с 3,6 млн баррелей в 2011 году до 2,6 млн баррелей в 2014-м; экспорт нефти из страны упал до 1 млн баррелей в сутки. В Иране рассчитывают, что в случае снятия западных санкций смогут в течение полугода нарастить экспорт углеводородов в два раза.
Ожидается, что в течение нескольких дней в Вене может быть подписано соглашение между Ираном и «шестеркой» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) по поводу иранской ядерной программы. О том,что предварительное соглашение между сторонами было достигнуто, сообщалось 4 июля.
В начале апреля участники переговоров «шестерки» по ядерной программе Ирана достигли соглашения по ключевым параметрам. Тегеран, в частности, согласился в ближайшие 10 лет приостановить две трети своих мощностей по обогащению урана, вывезти за границу большую часть ядерного топлива и сократить число своих центрифуг с 19 до 6 тысяч.