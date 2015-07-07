Цены на нефть растут после обвала накануне до двухмесячного минимума

На мировых торгах во вторник, 7 июля, цены на нефть растут после падения накануне на 8% - до двухмесячного минимума, с 8 апреля, передаетReuters.

Так, с начала торгов стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,18% - до $57,21 за баррель, нефти марки WTI на 0,95%, до $53,03 за баррель.

Обвал на рынке нефти в понедельник, 6 июля, был спровоцирован опасениями за фондовые рынки Китая и ожиданиями избытка предложения из-за соглашения по ядерной программе Ирана, а также выхода Греции из еврозоны.

Читайте такжеBloomberg: от возвращения Ирана на нефтяной рынок больше всего пострадает РоссияЭксперты прогнозируют, что стоимость нефти марки Brent в ближайшее время не сможет подняться выше отметки 70 долларов за баррель, а к концу 2016 года перенасыщенность рынка составит примерно 1 миллион баррелей в сутки.