"Газпром" никак не может придумать, как обойтись без Украины

В результате мощности последнего, по крайней мере в обозримом будущем, уменьшатся вдвое — до 32 млрд кубометров газа в год, пишет "Коммерсант".

Альтернативой станет анонсированное недавно расширение газопровода Nord Stream на Балтике. Европейских партнеров "Газпрома" круговорот его планов приводит в замешательство, и они уже не понимают, на что ориентироваться.

Еще три месяца назад источники в "Газпроме" утверждали, что компания по-прежнему намерена построить "Южный коридор" в полном объеме, несмотря на неопределенность с тем, как этот газ будет затем доставлен в Европу. Вчера в "Газпроме" отказались от комментариев.

Читайте такжеГазовая война с Россией: время играет в пользу УкраиныВ евразийской стратегии "Газпрома", которая предполагает поставки газа как в Европу, так и в Китай, пока явно превалирует европейское направление. По крайней мере, глава монополии Алексей Миллер предпочитает сейчас рассказывать о планах новых трубопроводов в ЕС —"Турецком потоке" и Nord Stream-2, которые в перспективе должны позволить "Газпрому" отказаться от транзита через Украину. На восточном направлении у компании планы давно определены, но видимого продвижения нет.

"Южный коридор" исходно строился для подачи газа в газопровод South Stream, который должен был пройти по дну Черного моря из России в Болгарию, а после отмены этого проекта в декабре 2014 года — в "Турецкий поток" (газопровод в Турцию). Но переговоры с Турцией о прокладке последнего идут очень тяжело: все, чего удалось добиться "Газпрому" за последние семь месяцев,— разрешение на проведение проектных изысканий в турецком секторе Черного моря, которое к тому же было выдано только для одной нитки газопровода из возможных четырех. Остановка инвестиций в восточную ветку "Южного коридора" означает, что "Газпром" уже не рассчитывает на то, что мощность "Турецкого потока" в обозримом будущем превысит 32 млрд кубометров газа в год. На деле пропускная способность может быть и меньше, если "Газпром" решит не увеличивать мощность компрессорных станций на западной нитке "Южного коридора" до проектного уровня.

Таким образом, стратегия "Газпрома" по отказу от украинского транзитного маршрута (компания не скрывает, что цель "Турецкого потока" именно в этом) вновь кардинально изменилась. В середине июня монополия подписала с Shell, OMV и E.On меморандум о строительстве второй очереди газопровода Nord Stream через Балтийское море мощностью 55 млрд кубометров в год. Эта труба, будучи построена, позволит "Газпрому" обойтись на юге только двумя нитками "Турецкого потока", но до сих пор о резком сокращении последнего речи не шло.

Европейских партнеров монополии такая быстрая смена планов приводит в замешательство. "Сначала "Газпром" говорит, что поставит 47 млрд кубометров на границу Турции и Греции, потом заявляет еще один гигантский газопроводный проект на Балтике, а теперь якобы сокращает инвестиции в турецкое направление — как так можно вести дела?" — недоумевает собеседник "Ъ" на европейском газовом рынке. "Газпром" сокращает инвестиции в проект, затраты на который постоянно росли, а уверенности в его полной загрузке не было, отмечает Валерий Нестеров из Sberbank Investment Research. Но, с другой стороны, говорит он, "это решение не радует, так как означает, что допущены стратегические просчеты".