"Энергоатом" надеется на быстрое выполнение "Авант-банком" решения суда о возвращении компании 78 миллионов

В сообщении отмечается, что Киевский апелляционный хозяйственный суд 16 июня оставил без удовлетворения апелляционную жалобу «Авант-банка» на решение Хозяйственного суда города Киева от 19 декабря 2014 года (№ 910/12066/14) о взыскании с банка 78 млн грн основного долга и почти 12 млн грн штрафных санкций, подтвердив таким образом право ГП «НАЭК «Энергоатом» на их получение.

«В связи с этим «Энергоатомом» получен судебный приказ, который сейчас предъявлен к принудительному исполнению в департамент Министерства юстиции Украины», - сообщили в госкомпании.

При этом пресс-служба «Энергоатома» напоминает, что компания пытается с июня 2014 года вернуть из «Авант-банка» собственные средства в размере 78 млн грн, которые были перечислены во исполнение договора покрытого аккредитива, срок действия которого истек в мае 2014 года.

Компания обратилась в суд с иском о взыскании с банка средств по договору аккредитива и штрафных санкций. Также по заявлению «Энергоатома» для защиты интересов государства в дело вступила Прокуратура Киева.

В тоже время пресс-служба отмечает, что банк безосновательно отказывается возвращать «Энергоатому» указанные средства.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.