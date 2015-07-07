Нефть ОПЕК в понедельник подешевела более чем на 2 доллара

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в понедельник, 6 июля, снизилась на 3,94% – до 55,76 доллара за баррель с 58,05 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В июне средняя цена «корзины» составляла 60,25 долларов за баррель, в мае - 62,33 долл., в апреле - 58 долл., в марте - 52,47 долл., в феврале – 54,89 долл., в январе – 43,6 долл.

В 2014 году средняя цена «корзины» составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 долл., в 2012 году – 109,74 долл., в 2011 году – 107,46 долл., в 2010 году – 77,45 долл. за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

Читайте такжеЦены на нефть растут после обвала накануне до двухмесячного минимума

Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.