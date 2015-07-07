Яценюк анонсировал запуск новой модели рынка электроэнергии

11:57, 07 июля 2015
Энергетика
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Также премьер поручил Минэнергоугля в сентябре предоставить отчет о готовности энергосистемы Украины к следующему отопительному сезону

Яценюк предлагает в сентябре-октябре запустить новую модель рынка электроэнергии / Фото УНИАН

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предлагает в сентябре-октябре запустить в тестовом режиме новую модель рынка электроэнергии, которая подразумевает переход на прямые контракты потребителей и производителей электроэнергии, а также вводит биржевую торговлю электроэнергией.

"Предлагаю запустить (новую модель рынка электроэнергии - УНИАН) в сентябре-октябре в тестовом режиме", - сказал он в ходе коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также премьер поручил Минэнергоугля в сентябре предоставить отчет о готовности энергосистемы Украины к следующему отопительному сезону.

"В сентябре отрапортуете о готовности системы в целом", - сказал Яценюк.

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