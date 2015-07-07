Яценюк: поставки угля из России нестабильны, нужно договариваться с ЮАР

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству энергетики и угольной промышленности немедленно начать заключение контрактов на импорт дефицитного антрацитового угля, поставки которого в необходимых объемах возможны из России, ЮАР и оккупированных территорий Донбасса.

"Вы уже сейчас должны контрактовать судна (из ЮАР - УНИАН). Чтобы у вас не было как в прошлом году – говорили, что высокая цена, а потом все побежали быстро покупать этот же южноафриканский уголь", - сказал он.

По словам премьера, поставки из России являются нестабильными, что вынуждает Украину активизировать диверсификацию закупок.

«Понимая, кто такие русские – они в самый неудобный момент для нас перекроют поставки угля, чтобы у вас даже не было сомнений, как они уже перекрыли поставки газа», - отметил Яценюк.

По данным замглавы Минэнергоугля Игоря Мартыненкова, стоимость угля из ЮАР с доставкой в Украину варьируется от 78 до 82 долл. за тонну, из РФ - 56-57 долл. за тонну.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2015 года импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 857,566 млн долл.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 30 июня по 6 июля увеличились на 6,7% - до 1,460 млн тонн с 1,367 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.

Украина в 2014 году импортировала каменного угля и антрацита на общую сумму 1,773 млрд долл.