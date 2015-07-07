Украина не будет оплачивать поставки российской электроэнергии на оккупированный Донбасс - Демчишин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина в ходе заседания коллегии Минэнерго с участием премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

"Проведены достаточно успешные переговоры с россиянами, нам удалось исключить 4 линии, которые шли в зону неконтролируемую с российской стороны, и они ежемесячно поставляли электроэнергию на 300 млн грн. Эти средства сейчас также не оплачиваются. Таким образом, нам удалось увеличить уровень расчетов с 85%, что было актуальным в течение первого квартала, уже сегодня, до 100%, и ожидаем, что до конца года этот уровень нам удастся сохранить", - сказал Демчишин.

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Он отметил, после принятия постановления №263 рынок неконтролируемой территории Донбасса переформатирован.

"Оплачиваем только разницу перетока, а не как до этого поставляем электроэнергию на 800-900 млн грн", - добавил Демчишин.