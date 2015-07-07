Яценюк обещает уже завтра решить вопрос денонсации соглашения с Россией о достройке Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины намерен 8 июля по неотложной процедуре принять решение о денонсации соглашения с РФ о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности.

По словам премьера, Министерство иностранных дел на протяжении нескольких месяцев не согласовывает решение о денонсации соглашения с РФ.

Читайте такжеРоссия в ближайшее время получит документы по денонсации соглашения о достройке блоков ХАЭС"Владимир Васильевич (Демчишин - УНИАН), прошу вас завтра (вынести данный вопрос - УНИАН) на решение правительства. Есть согласование, нет согласования - публично разберемся, почему полтора месяца не принимается решение по неотложной процедуре", - сказал Яценюк.