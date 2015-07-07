Евросоюз с 1 декабря сможет значительно увеличить поставки газа в Украину через Словакию

Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии нашли техническое решение по расширению словацкого газового коридора в Украину с 1 декабря 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

«Мы нашли с ними решение на 1 декабря. Мы ожидаем больше 50 млн кубометров в сутки (увеличение мощности словацкого газового коридора в Украину - УНИАН)», - сказал Прокопив.

По словам главы «Укртрансгаза», с 1 декабря технические возможности импорта природного газа из ЕС в Украину через территорию Словакии могут возрасти до 57 млн кубометров в сутки с 40 млн кубометров на сегодняшний день.

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Также Прокопив отметил, что для увеличения пропускной способности словацкого направления оператор ГТС Словакии должен провести соответствующие работы на своей стороне.

«Работы должны провестись на словацкой стороне. Работы несложные», - добавил Прокопив.