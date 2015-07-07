Украина настаивает на подписании трехстороннего протокола по газу с ЕС и Россией

Украина гарантирует поставки газа в Европейский Союз и настаивает на заключении трехстороннего протокола с ЕС и Россией, который будет регламентировать условия поставок.

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности.

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"У нас общая позиция с Европейским Союзом - подписание трехстороннего протокола, подписание дополнения к договору в том самом формате, в котором это было подписано в прошлом году... Мы гарантируем транзит газа, мы гарантируем энергетическую безопасность, и для того, чтобы эти гарантии работали, нам необходим трехсторонний протокол", - сказал Яценюк.

Кроме того, премьер-министр отметил, что общая позиция Украины и ЕС состоит в формировании оправданной цены на российский газ.

«Мы не будем дотировать «Газпром» и не дадим возможности использовать его монопольное положение», – подчеркнул глава правительства.

По словам Яценюка, Украина и ЕС намерены довести до логического завершения расследование монопольного положения «Газпрома» на соответствующих рынках.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, включая цену на газ, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.

С 1 июля Украина приостановила импорт газа из РФ и значительно сократила закупку в странах ЕС.

По словам главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, расследование деятельности российского газового монополиста – компании «Газпром» – станет стратегической задачей ведомства наряду с комплексным исследованием рынка энергетики.