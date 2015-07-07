Демчишин рассчитывает, что АЭС помогут Украине "безопасно" пережить зиму

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин рассчитывает на выработку атомными электростанциями Украины дополнительных 2 млрд кВт/ч электроэнергии для стабильного прохождения следующего отопительного сезона.

Об этом он заявил на коллегии в Минэнергоугля 7 июля в Киеве при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Зиму прошли в основном за счет мощностей «Энергоатома». На данный момент стараемся оптимизировать программу ремонтом. Надеемся, что на протяжении ближайшего времени нам удастся дополнительно к балансу производства электроэнергии добавить 2 млрд кВт/ч. Это даст возможность более безопасно пройти следующий отопительный сезон», - сказал Демчишин.

Читайте такжеЭлектроэнергию с Хмельницкой АЭС будут экспортировать в Европу

По словам министра, на сегодняшний день доля атомных станций в общем балансе производства электроэнергии в Украине достигает более 50%.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.