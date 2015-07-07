Порошенко назвал нежизнеспособными любые газовые проекты в обход Украины

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что любые газовые проекты в обход Украины или Болгарии являются нежизнеспособными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с президентом Республики Болгария Росеном Плевнелиевым встрече с журналистами.

Читайте также"Газпром" неожиданно заморозил расширение газопроводов для "Турецкого потока"

"Могу заверить вас, что любые проекты, которые предусматривают обход Украины или Болгарии, являются нежизнеспособными, не имеют ни экономического смысла, ни какого-либо другого... делают в Европе газ более дорогим, а значит, эту цену неконкурентной, а значит, снижают конкуренцию и конкурентоспособность европейской продукции. Мы никогда на это не пойдем", - подчеркнул Порошенко.