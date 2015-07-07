Яценюк предлагает провести заседание СНБО по подготовке к новому отопительному сезону

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности потребовал от ведомства составить энергетический баланс страны и инициировал заседание Совета национальной безопасности о обороны по подготовке к отопительному сезону.

«Необходимо, чтобы у нас был, наконец-то, (энергетический - УНИАН) баланс. Мы можем родить этот баланс? Я уже третий месяц говорю», - сказал он.

Кроме того, премьер-министр предложил провести заседание СНБО по вопросу обеспечения энергетической безопасности в период отопительного сезона.

«Предложу президенту провести отдельное заседание СНБО», - подчеркнул Яценюк.

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Как сообщал УНИАН,«Нафтогаз Украины» заявил, что с 1 июля прекратил закупку газа у российской компании «Газпром», поскольку 30 июня истек срок действия дополнительного соглашения между двумя сторонами, а условия дальнейшей поставки российского газа в Украину не были согласованы 30 июня во время трехсторонних переговоров в Вене.

30 июня в Вене состоялись газовые переговоры на уровне министров энергетики Украины и России с участием вице-президента ЕК по вопросам Энергетического союза Мароша Шефчовича. Стороны должны были закрепить договоренности об условиях поставок газа в Украину из России, в том числе цену газа, а также вопросы транзита и объемов закачки. Однако предложенные Россией условия были отклонены Украиной.