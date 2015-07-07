Сотрудничество с Westinghouse поможет Украине в переговорах с РФ о снижении цены на ядерное топливо

Внедрение новой модификации ядерного топлива американской компании Westinghouse дает возможность Украине вести переговоры с «Росатомом» о снижении цены на российское ядерное топливо.

Об этом на коллегии в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявил глава министерства Владимир Демчишин.

«Подписан договор с Westinghouse. Я думаю, что это в существенной мере на протяжении следующих двух лет позволит нам занимать более активную позицию в переговорах с «Росатомом» относительно стоимости их топлива, относительно поставок их топлива», - сказал он.

Также министр сообщил, что Центральное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), строительство которого в Чернобыле планируется завершить до конца 2020 года, позволит Украине сэкономить около 200 млн долл. в год, не отправляя отработанное на АЭС топливо на хранение в Россию.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина в Брюсселе подписала контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на АЭС.

Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Кабинет министров Украины в конце апреля 2014 года принял решение выделить земельный участок под строительство ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.