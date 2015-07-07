Яценюк требует провести независимый аудит деятельности "Энергоатома"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк требует провести независимый аудит деятельности Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».

Как сообщает официальный правительственный портал, об этом он заявил на сегодняшнем заседании коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По словам Яценюка, необходимо дать все публичные ответы относительно деятельности компании «Энергоатом». «Нанимайте аудиторов, частные компании по расследованиям. Я требую прозрачности в энергетическом секторе. Если есть коррупция, если будут факты, доказанные независимыми аудиторами – это прямой путь к ответственности», - подчеркнул он.

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Премьер считает, что сложившаяся вокруг «Энергоатома» ситуация показывает, что происходит борьба «за потоки». «Более того, я вижу российские уши в борьбе за «Энергоатом», - отметил он, напомнив, что принято решение о диверсификации приобретения ядерного топлива и подписан реальный контракт с компанией Westinghouse относительно существенного расширения сотрудничества.

«Считаю, что компания "Энергоатом" вообще должна стать основой энергетической безопасности страны. И именно поэтому мы с вами уже год говорим о необходимости достройки блоков», - сказал Яценюк.

«Это один из самых дорогих активов украинской энергетической системы. Поэтому мои требования: прозрачность, выполнение контракта с Westinghouse, диверсификация источников энергоснабжения и достройка энергоблоков», - добавил он.

Глава правительства выразил удивление тем, что Министерство иностранных дел Украины «на полтора месяца затормозило решение правительства о денонсации соглашения с Российской Федерацией, по которому Россия фактически хотела монопольно захватить несколько энергетических блоков».

Он обратился к президенту «Энергоатома» Юрию Недашковскому безотлагательно вынести этот вопрос на рассмотрение правительства.