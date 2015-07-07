Украина и ЕС могут договориться о закупке газа для всей Европы на российско-украинской границе

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Украина и Европейский Союз могут договориться о закупке газа для всей Европы на российско-украинской границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Республики Болгария Росеном Плевнелиевым.

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Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в долгосрочных (соглашениях), на рыночных принципах и на рыночных ценах, что должно обеспечивать энергетическую безопасность Европейского Союза.

"Я не исключаю, что... мы договоримся с Европейским Союзом, и тогда будем покупать газ для всей Европы на украинско-российской границе, и это позволит избавиться от любого монополизма", - считает Порошенко.

Президент выразил уверенность, что "и транзит через Украину, и транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом", или между Украиной и Россией после 2019 года будет продолжено, поскольку альтернативы этому ни экономической, ни какой-либо другой разумной не существует".