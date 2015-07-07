"Энергоатом" подал заявку на продление срока эксплуатации второго блока Запорожской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" подала заявку и комплект документов на продление срока эксплуатации второго энергоблока Запорожской АЭС, говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, в комплекте документов, в частности, предоставлен отчет по периодической переоценке безопасности энергоблоков №1, 2 Запорожской АЭС, комплексный анализ безопасности энергоблока №2, а также 19 документов.

При этом пресс-служба станции напоминает, что срок эксплуатации второго блока заканчивается 19 февраля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

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В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.