Украина хочет ликвидировать посредничество Газпрома в реверсе газа из Венгрии

Оператор газотранспортной системы Украины - госкомпания «Укртрансгаз» подала российскому «Газпрому» заявку на получение шиппер-кодов (shipper code pairs) для тестирования работы газового интерконнектора с Венгрией по новому соглашению, позволяющему осуществлять так называемый виртуальный реверс газа и ликвидировать посредничество «Газпрома».

Об этом журналистам сообщил президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопив.

«Сегодня, 7 числа (подана заявка – УНИАН). Мы решили тестироваться, поэтому будем завтра-послезавтра понимать. На протяжении суток (должен быть ответ «Газпрома» - УНИАН). Если мы даем заявку, то должны получить ответ, дают или не дают», - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2015 года Украина и Венгрия подписали договор о газовом интерконнекторе, которое ликвидирует потребность в строительстве физических мощностей по поставкам газа между странами.

Для начала работы по новому соглашению «Укртрансгазу» необходимы шиппер-коды, которые предоставляют информацию о потоках газа, их направлениях, объемах, времени, заказчиках, получателях и т. п.

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На сегодняшний день «Укртрансгаз» не может полноценно сотрудничать с операторами смежных ГТС стран - членов Евросоюза из-за текущей схемы их взаимодействия с «Газпромом». Эта схема образовалась в советское время и не соответствует современному законодательству Энергетического сообщества, членом которого является Украина.

«Газпром» не предоставляет украинской стороне шиппер-коды или информацию об отдельных партиях газа, который он транспортирует по территории Украины. На газоизмерительных станциях на западной границе Украины весь объем газа передается компании Gazprom Export – дочернему предприятию «Газпрома». После этого «Газпром» передает газ соседним с Украиной операторам ГТС, раскрывая им шиппер-коды.