Дотации Нафтогазу могут снизить в 5 раз - до $2 миллиардов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе коллегии Министерства энергетики и угольной промышленности заявил об ожидаемом снижении в 2015 году прямых дотаций из государственного бюджета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в 5 раз - до 2 млрд долл.

«В прошлом году мы направили на дотации «Нафтогаза» 10 млрд долл., а в этом году мы ожидаем снижения дотаций в 5 раз - до 2 млрд долл. на поддержку «Нафтогаза»», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров ранее рассчитывал на трехкратное снижение в 2015 году дотаций НАК «Нафтогаз Украины», до 32 млрд грн, если будут повышены цены на газ для населения до рыночного уровня.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа в месяц. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

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Кроме того, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЭКУ с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.