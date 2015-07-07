Цены на нефть впервые с апреля упали ниже $56

На минимуме цена снизилась до $55,1, что на $2,06, или на 3,6%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов и является самым низким показателем со 2 апреля 2015 года, сообщает РБК.

Аналитики говорят, что цены на нефть падают в связи с ожиданиями скорого снятия санкций с Ирана и возвращения на мировой рынок иранской нефти. Напомним, что по итогам вчерашних торгов на ICE цена на нефть уже упала более чем на 6%.

Читайте такжеЦены на нефть после греческого референдума упали ниже $60"Цены на нефть вчера показали самое резкое за последние пять месяцев снижение. Снижение цен на нефть в последние дни было вызвано ожиданиями того, что на текущей неделе будет достигнуто соглашение по Ирану. Велика вероятность, что иранская нефть достигнет и без того переполненного рынка. Принимая это во внимание, мы сохраняем за собой право понизить наши прогнозы цен на нефть", - отмечается в отчете Commerzbank.

Ранее аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова заявляла, что с отменой санкций на рынок до конца года может выйти около 300 тыс. барр. иранской нефти в сутки, что увеличит избыток предложения.

"Мы ожидаем, что при текущем раскладе нефть в ближайшее время может продолжить снижение к уровню $55 за баррель", - отмечает Крылова.

К 17:45 мск баррель Brent на ICE стоил $55,12, что на 3,56% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Падение мировых цен на нефть привело к резкому снижению курса российского рубля. Так, ЦБ РФ сегодня впервые с начала апреля 2015 года установил официальный курс доллара выше отметки 57 руб. Официальный курс евро вырос во вторник на 61,95 коп. и впервые с начала июня поднялся выше отметки 63 руб. - до 63,0441 руб.

"Российская валюта продолжит находиться в полной зависимости от цен на нефть. В случае снижения Brent до $55 за баррель вполне ожидаем роста пары доллар/рубль до 57,2–58", - сообщил Артем Гитес, трейдер банка «Глобэкс».