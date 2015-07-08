На рынке нефти снова обвал цен на фоне ситуации в Греции и Китае

На мировых торгах в среду, 8 июля, цены на нефть снижаются из-за долгового кризиса в Греции и падения фондового рынка Китая, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,39, до $56,46 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,32, до $52,01. С начала недели Brent подешевела более чем на 6%, а WTI - более чем на 8%.

Читайте такжеBloomberg: от возвращения Ирана на нефтяной рынок больше всего пострадает Россия"Проблемы Китая и Греции могут угрожать росту потребления", - говорится в отчете банка Morgan Stanley.

Фондовые рынки Китая продолжили снижение во вторник, несмотря на беспрецедентные меры правительства для предотвращения дальнейшего спада, а более 500 компаний приостановили торги акциями. С июня китайский индекс CSI300 потерял около 30%.

Банк HSBC в среду снизил прогноз экономического роста в Азии, исключая Японию, в этом году до 6,3% с 6,5%.

Кредиторы Греции дали ей время до конца недели, чтобы предложить экономические реформы в обмен на новые кредиты, без которых страна может выйти из еврозоны.