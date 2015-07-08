В Туркменистане "Газпром" объявили неплатежеспособным

В Туркменистане сообщили, что у российской энергетической компании "Газпром" отсутствуют деньги для уплаты по контрактам "купли-продажи" природного газа.

О том, что с начала 2015 года российская компания не выплачивает своих долгов перед Государственным концерном "Туркменгаз", сообщает ТСН.ua со ссылкой на правительственный портал Туркменистана Oilgas.gov.tm.

"В связи с мировым экономическим кризисом "Газпром" стал неплатежеспособным партнером", - говорится в сообщении.

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"Российская компания ОАО "Газпром" стала неплатежеспособной по своим контрактам купли-продажи природного газа, в связи с мировым экономическим кризисом, который продолжается, и введенными западными странами экономическими санкциями против России", - пояснили на портале.

Как сообщал УНИАН, Украина, после безрезультатных трехсторонних газовых переговоров с Россией при посредничестве Еврокомиссии, 1 июля приостановила импорт российского газа, а также значительно сократила его покупку в ЕС.