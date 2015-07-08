Хозсуд Киева не признал собственностью "Надра Украины" доли в Сахалинском месторождении

Хозяйственный суд Киева отказал Национальной акционерной компании «Надра Украины» в признании права собственности на доли в совместной деятельности на Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которые ранее незаконно были отчуждены компании «Голден Деррик», связанной с находящимся в розыске экс-министром Эдуардом Ставицким, сообщает пресс-служба госкомпании.

Согласно сообщению, 22 июня и 2 июля Хозсуд Киева вынес решения, которыми отказал в удовлетворении двух исковых заявлений о признании права собственности компании на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении. Соответствующие исковые заявления были поданы заместителем прокурора Киева в интересах «Надра Украины» к «Голден Деррик» и другим участникам договоров о совместной деятельности.

«Данные решения были фактически приняты в пользу «Голден Деррик» и нарушают интересы НАК «Надра Украины», поскольку блокируют дальнейшее участие компании в совместной деятельности на Сахалинском месторождении», - подчеркивают в госкомпании.

При этом пресс-служба напоминает, что в результате отчуждения бывшими должностными лицами «Надра Украины» в пользу «Голден Деррик» долей в совместной деятельности указанного месторождения государство в лице «Надра Украины» потеряло контроль за добычей газа на месторождении и возможность получения прибыли. В связи с этим 10 ноября 2014 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении уголовного преступления бывшими руководителями «Надра Украины» за злоупотребление властью или служебным положением при подписании в 2012-2013 годах договоров купли-продажи долей в совместной деятельности на месторождении.

В конце 2014 года «Надра Украины» обратилась в Хозсуд Киева с исковыми заявлениями к «Голден Деррик» о расторжении трех договоров купли-продажи долей, которые позже суд расторгнул.

С целью возобновления участия компании в совместной деятельности на месторождении и с учетом расторжения Хозяйственным судом договоров купли-продажи долей 17 апреля прокуратура Киева подала в Хозсуд Киева три исковых заявления о признании права собственности «Надра Украины» на доли в совместной деятельности, однако в Хозсуде отказали в удовлетворении двух исковых заявлений.

В пресс-службе отмечают, что после анализа решения от 22 июня оказалось, что суд при отказе в удовлетворении иска ссылается на неправильность избрания компанией способа защиты. Так, судья Хозсуда Киева считает, что компания имеет право в судебном порядке только заявлять требование о взыскании убытков с «Голден Деррик», а не просить суд признать за ней право собственности.

«По мнению компании, вышеприведенный вывод суда является достаточно спорными, несмотря на то, что истец не ограничен в праве на самостоятельное избрание предусмотренного действующим законодательством Украины способа защиты», - подчеркивает пресс-служба.

При этом в «Надра Украины» сомневаются в возможности реального исполнения решения о взыскании убытков с «Голден Деррик» из-за многомилионных долгов, которые подтверждаются судебными решениями.

«Таким образом, в результате принятия Хозяйственным судом Киева решений об отказе в признании права собственности компании на доли в совместной деятельности на Сахалинском месторождении частная компания «Голден Деррик» и в дальнейшем будет получать колоссальные прибыли от добычи газа на Сахалинском месторождении, а государство, которым были потрачены многомиллионные средства на разведку указанного месторождения, опять ничего не получит», - заявляют в госкомпании.

При этом сообщается, что «Надра Украины» намерена обжаловать в Киевском апелляционном хозяйственном суде вышеуказанные решения Хозяйственного суда Киева с целью защиты своих законных прав и интересов.

В то же время в компании надеются, что рассмотрение третьего судебного дела в Хозяйственном суде Киева, которое назначено на 15 июля, и дальнейшее апелляционное производство по обжалованию решений Хозсуда состоится с учетом интересов «Надра Украины».

Читайте такжеМинэкологии подало многомиллионный иск на компанию Ставицкого

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства экологии и природных ресурсов, в 2000 и 2003 годах НАК «Надра Украины» заключила ряд договоров о совместной деятельности на Сахалинском месторождении. В 2012-2013 годах бывшее руководство "Надра Украины" продало фирме «Голден Деррик» свои доли сразу по трем договорам. При этом по одному из договоров компания полностью не рассчиталась, что позволило расторгнуть его и вернуть активы государству.

26 мая Киевский апелляционный хозсуд принял решение, которым компания «Голден Деррик» должна вернуть Украинскому геологическому научно-производственному центру, дочернему предприятию госкомпании «Надра Украины», 25,3 млн грн за невыполненные работы.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.