Украине на адаптацию своей энергосистемы к требованиям ЕС нужно 2 миллиарда гривень

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» оценивает стоимость адаптации энергосистемы Украины к требованиям Европейского Союза в 2 млрд грн, говорится в сообщении компании.

При этом, как отмечают в «Укрэнерго», параллельная работа энергосистем Украины, Молдовы и Евросоюза возможна уже в конце 2017 года.

«Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по приведению условий работы ОЭС Украины к общеевропейским требованиям, в соответствии с положениями программы первоочередных организационно-технических мероприятий, утвержденной приказом Минэнерго Украины №840 от 25.11.2014 г., cоставляет около 2 млрд грн (в ценах по состоянию на декабрь 2014 года; по курсу 1 долл. США - 15 грн.)», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

В компании также сообщают, что в сентябре-октябре 2015 года запланировано проведение испытаний энергоблоков ТЭС, прошедших реконструкцию, с возможностью их участия в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и мощности.

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«Обращаем внимание на важность проведения соответствующих мероприятий, которые позволят успешно завершить испытательную стадию исследования синхронного объединения украинской и европейской энергосистем», - подчеркивается в сообщении «Укрэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности намерено в течение двух лет создать условия для интеграции энергосистемы Украины в ЕС.

По оценкам экспертов, объем средств, необходимых для синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ЕС, может достичь порядка 1 млрд долл.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.