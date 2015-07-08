Кабмин призвал Раду денонсировать соглашение с РФ по достройке энергоблоков ХАЭС

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде денонсировать соглашения с Российской Федерацией по достройке двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Выношу на рассмотрение правительства решение о денонсации соглашения с Российской Федерацией о достройке 3-го и 4-го блоков Хмельницкой атомной электростанции. Был принят закон и ратифицировано соглашение. Кабмин принял решение незамедлительно денонсировать соглашение с РФ в связи с невыполнением российской стороной своих обязательств, а также упразднить соответствующий закон», - сказал Яценюк. При этом он уточнил, что решение правительства будет передано Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, Национальная энергогенерирующая компания «Энергоатом» обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать денонсации соглашения с Россией о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, поскольку Министерство иностранных дел блокирует инициативы по денонсации соглашения.

По словам замдиректора по производству НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, стоимость достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС оценивается в 3,7 млрд евро, включая первую загрузку топлива на 296 млн евро. На сегодняшний день готовность энергоблока №3 составляет 75%, а блока №4 – 25%.

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14 апреля Котин сообщил, что компания крупнейшего польского бизнесмена Яна Кульчика, Kulczyk Investments, заинтересована инвестировать 1,48 млрд евро в достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, покрыв 40% стоимости проекта в обмен на продажу части электроэнергии на польском рынке.

В начале июля Кабинет министров Украины заявил о необходимости по неотложной процедуре принять решение о денонсации соглашения.