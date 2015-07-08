Переговоры о кредитах для закачки газа пока не принесли результата - Демчишин

Переговоры с донорами о финансировании закачки Украиной газа в хранилища для прохождения отопительного сезона пока не принесли результата, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Была конференц-связь, и она пока еще не принесла результата, то есть все понимают, что есть проблема, но пока что нет решения», - сказал он.

По словам министра, в переговорах на данный момент участвуют Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Как сообщал УНИАН, крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» не сможет своими силами профинансировать закачку природного газа в подземные хранилища.

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«Нафтогаз» на протяжении полугода ведет переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.