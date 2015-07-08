Глава "Нафтогаза" назвал свою зарплату

Об этом со ссылкой на его же слова сообщает пресс-служба "Нафтогаза" по материалам немецкой газеты Die Zeit.

На вопрос, почему он работает не в частной компании, где мог бы получать во много раз больше, Коболев ответил: "Мы, украинцы, имеем последний шанс основательно изменить нашу страну".

Читайте также"Нафтогаз" объявил конкурс на замещение должности руководителя "Укрнафты""Если процесс реформ провалится и в этот раз, то существует огромная опасность, что к власти снова придут люди Януковича. А это бы значило, что люди, которые умерли во время революции, отдали свои жизни зря", - сказал он.