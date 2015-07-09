"Газпром" расторг контракт с Saipem на строительство "Южного потока"

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на управление информации ОАО "Газпром".

"Сегодня South Stream Transport B.V. проинформировала Saipem S.p.A. о расторжении контракта на строительство первой нитки морского участка газопровода, заключенного в рамках реализации проекта "Южный поток" в 2014 году", — говорится в сообщении.

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"В ближайшее время South Stream Transport B.V. приступит к переговорам с потенциальными подрядчиками на укладку первой нитки "Турецкого потока", — отмечает пресс-служба.

Ранее УНИАН сообщал, что «Газпром» решил с 1 июля приостановить расширение трубопроводной системы «Южный коридор», с помощью которой планировалось перекачивать газ для «Турецкого потока».