Суд в Румынии арестовал имущество и счета российского "Лукойла" на 2 миллиарда евро

Суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета российской компании "Лукойл". Общая стоимость арестованных активов оценивается в 2 млрд евро.

Как сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на пресс-службу суда, обеспечительные меры наложены в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов.

В октябре прошлого года румынская полиция уже проводила обыски на заводе и в офисах компании Petrotel Lukoil S.A. Теперь прокуратура утверждает, что у нее появились новые подозреваемые. В их число входят глава компании и еще пять ее сотрудников.

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На момент начала расследования ущерб, нанесенный действиями подозреваемых, оценивался чуть более чем в 200 млн евро, однако теперь в прокуратуре полагают, что он исчисляется миллиардами.

"Лукойл" пока никак не прокомментировал эти сообщения.